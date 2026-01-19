إعلان

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

كتب : مصراوي

10:48 م 19/01/2026

دونالد ترامب وأحمد الشرع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الرئاسة السورية، أن الشرع بحث هاتفيا مع ترامب تطورات الأوضاع في سوريا مؤكدًا دعم وحدتها ومكافحة الإرهاب.

وبحسب الرئاسة السورية، فإن الرئيسان شددوا خلال الاتصال على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
وأكد الجانبان على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية.
واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم “داعش” وإنهاء تهديداته.

وعبّر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ووفقًا للرئاسة السورية، فإن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الشرع وترامب بحث عددا من الملفات الإقليمية مع التأكيد على أهمية منح سوريا فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع دونالد ترامب سوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع
شئون عربية و دولية

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم
أخبار مصر

بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم
الرفق بالحيوان: أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها مرفوض
أخبار مصر

الرفق بالحيوان: أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها مرفوض
"قتل سيدة أحسنت إليه".. السجل الدموي لسفاح أطفال المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

"قتل سيدة أحسنت إليه".. السجل الدموي لسفاح أطفال المنوفية (صور)
بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية
أخبار المحافظات

بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة