"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

وكالات

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الرئاسة السورية، أن الشرع بحث هاتفيا مع ترامب تطورات الأوضاع في سوريا مؤكدًا دعم وحدتها ومكافحة الإرهاب.

وبحسب الرئاسة السورية، فإن الرئيسان شددوا خلال الاتصال على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وأكد الجانبان على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم “داعش” وإنهاء تهديداته.

وعبّر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ووفقًا للرئاسة السورية، فإن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الشرع وترامب بحث عددا من الملفات الإقليمية مع التأكيد على أهمية منح سوريا فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل.