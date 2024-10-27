مهرجان الجونة

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رانيا يوسف جريئة وجميلة عوض ساحرة.. 60 صورة للنجمات في رابع أيام مهرجان الجونة

11:49 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 61 صورة
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة جيهان خليل في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة جيهان خليل في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بسنت صيام في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بشرى في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بسنت صيام في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بسنت صيام في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نيللي كريم في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نيللي كريم في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة جميلة عوض رفقة زوجها المونتير أحمد حافظ
  • عرض 61 صورة
    الفنانة نيللي كريم في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بسنت شوقي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بسنت شوقي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة ركين سعد في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة بسنت شوقي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة علا رشدي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة ركين سعد في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة ركين سعد في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة ركين سعد في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة ركين سعد في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 61 صورة
    الفنانة علا رشدي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة علا رشدي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة ركين سعد في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة علا رشدي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة علا رشدي في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة علا رشدي رفقة زوجها الفنان أحمد داود
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة كندة علوش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة علا رشدى رفقة زوجها الفنان أحمد داود
  • عرض 61 صورة
    الفنانة هنا يسرس في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    الفنانة هنا يسري في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تنوعت إطلالات نجمات الفن في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وقصة الكم الواحد.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات ملكية، وصيحة "الشراشيب" و"كروب توب.

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة والبوم صور لأبرز إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة:

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أجرأ 60 إطلالة للنجمات بداية من افتتاح مهرجان الجونة إلي الآن

مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة نجوم الفن رابع أيام الجونة
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