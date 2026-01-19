بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية العام الماضي بالتهديد بفرض تعريفات جمركية باهظة على البضائع المستوردة من دول حول العالم أبرزها الصين.

واستكمالا لتلك التهديدات، أعلن ترامب السبت الماضي أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على البضائع القادمة من ثماني دول أوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا، وكانت هذه الدول الثماني قد أرسلت قوات إلى غرينلاند يوم الجمعة للمشاركة في مناورة عسكرية مشتركة على الجزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذلك قبل أن يهدد ترامب اليوم، دول أوروبا بفرض رسوما جمركية بنسبة 100% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جزيرة جرينلاند.

والدول الثمانية هي "الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا"، ولم يوضح ترامب ما إذا كانت الرسوم المعلنة ستُضاف إلى الرسوم الجمركية الأخرى القائمة بالفعل.

ما هي الرسوم الجمركية؟

بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، فالرسوم الجمركية هي ضرائب تُفرض على السلع أو الخدمات المستوردة، وفي بعض البلدان، قد تخضع الصادرات أيضاً للرسوم الجمركية، وعادة ما تمثل الرسوم نسبة مئوية من قيمة الواردات ويمكن أن تختلف بناءً على نوع الواردات ومصدرها.

تدفع الشركات المحلية التي تستورد المنتجات إلى البلاد الرسوم الجمركية مقدماً، ولها الخيار في تحمل هذه التكاليف الإضافية أو تحميلها جزئياً أو كلياً على عملائها.

تتم المعاملات الجمركية في مئات من نقاط الدخول إلى الولايات المتحدة، والتي حددتها إدارة الجمارك وحماية الحدود لاستقبال الواردات، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق والموانئ.