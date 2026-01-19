مباريات الأمس
"بتواجد الأرجنتين وإسبانيا".. مصر تشارك في مهرجان قطر لكرة القدم

كتب - يوسف محمد:

07:39 م 19/01/2026
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن تنظيم مهرجان رياضي لكرة القدم خلال الفترة من 26 مارس المقبل حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

وشهد مهرجان قطر لكرة القدم في مارس المقبل، مشاركة 6 منتخبات، وهم: "مصر، إسبانيا، السعودية، صربيا، قطر والأرجنتين".

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين خلال مهرجان قطر لكرة القدم في مارس، حيث يلاقي منتخب السعودية يوم 26 مارس 2026، ثم يواجه منتخب إسبانيا يوم 30 من الشهر ذاته.

وجاءت مواعيد مباريات مهرجان قطر لكرة القدم كالتالي:

26 مارس، مصر ضد السعودية، ستاد "أحمد بن علي"

26 مارس، قطر ضد صربيا، ستاد "جاسم بن حمد"

27 مارس، إسبانيا ضد الأرجنتين، ستاد "لوسيل"

30 مارس، مصر ضد إسبانيا، ستاد "لوسيل"

30 مارس، السعودية ضد صربيا، ستاد "جاسم بن حمد"

31 مارس، قطر ضد الأرجنتين، ستاد "لوسيل"

منتخب مصر مهرجان قطر لكرة القدم كأس الأمم الأفريقية مصر وإسبانيا منتخب الأرجنتين

