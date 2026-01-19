وفاة مشجع سنغالي في نهائي أمم أفريقيا 2025.. ما القصة؟

أعلنت تقارير صحفية سنغالية اليوم الإثنين، وفاة أحد المشجعين التابعين لمنتخب أسود التيرانجا، إثر أحداث الشغب التي شهدتها مباراة نهائي أمم أفريقيا أمس.

وشهدت مباراة المغرب والسنغال أمس الأحد، حالة فوضى كبيرة، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلس قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، حيث اقتحمت الجماهير السنغالية أرضية الملعب، اعتراضا على قرار الحكم، بالإضافة إلى بعض المشادات التي حدثت داخل المدرجات.

وذكرت صحيفة "سينى نيوز" السنغالية، أن مشجع سنغالي يدعى الشيخ ضيوف لقى مصرعه، بعد الاعتداء عليه عقب نهاية مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025 أمس.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال كان قد تمكن أمس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي أمم أفريقيا 2025.

