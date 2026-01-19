مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

0 1
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

1 0
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

وفاة مشجع سنغالي في نهائي أمم أفريقيا 2025.. ما القصة؟

كتب - يوسف محمد:

10:18 م 19/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لقطة أشرف حكيمي مع حارس السنغال (2)
  • عرض 13 صورة
    لقطة أشرف حكيمي مع حارس السنغال (4)
  • عرض 13 صورة
    لقطة أشرف حكيمي مع حارس السنغال (3)
  • عرض 13 صورة
    حزن لاعبي السنغال (4)
  • عرض 13 صورة
    حزن لاعبي السنغال (5)
  • عرض 13 صورة
    حزن لاعبي السنغال (6)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (17) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (20) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (24) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (25) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت تقارير صحفية سنغالية اليوم الإثنين، وفاة أحد المشجعين التابعين لمنتخب أسود التيرانجا، إثر أحداث الشغب التي شهدتها مباراة نهائي أمم أفريقيا أمس.

وشهدت مباراة المغرب والسنغال أمس الأحد، حالة فوضى كبيرة، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلس قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، حيث اقتحمت الجماهير السنغالية أرضية الملعب، اعتراضا على قرار الحكم، بالإضافة إلى بعض المشادات التي حدثت داخل المدرجات.

وذكرت صحيفة "سينى نيوز" السنغالية، أن مشجع سنغالي يدعى الشيخ ضيوف لقى مصرعه، بعد الاعتداء عليه عقب نهاية مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025 أمس.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال كان قد تمكن أمس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي أمم أفريقيا 2025.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل انتقال مروان عثمان إلى النادي الأهلي

"فقرات بدنية وفنية".. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا 2025 بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
مصراوى TV

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
موعد وأماكن مشاهدة كسوف الشمس الحلقي المقبل "حلقة النار"
علوم

موعد وأماكن مشاهدة كسوف الشمس الحلقي المقبل "حلقة النار"
تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة جديدة
أخبار مصر

المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة جديدة
"رفض التبرؤ من الإخوان".. "موسى" يكشف تفاصيل التحفظ على أموال أبو تريكة
أخبار مصر

"رفض التبرؤ من الإخوان".. "موسى" يكشف تفاصيل التحفظ على أموال أبو تريكة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة