أول تعليق من إبراهيم دياز بعد هزيمة المغرب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

الاتحاد السنغالي يعلن تفاصيل استقبال بعثة أسود التيرانجا بعد التتويج بأمم

"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التصنيف العالمي للمنتخبات خلال شهر يناير الجاري، الذي شهد تقدم المنتخب الوطني في التصنيف.

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات، صعود المنتخب المصري إلى المركز ال31 عالميا، والخامس أفريقيا، ليرتقي 4 مراكز في التصنيف.

وحافظ منتخب إسبانيا على صدارته للتصنيف العالمي للمنتخبات برصيد "1877.18"، فيما جاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد "1873.33".

وفي المقابل ارتقى المنتخب المغربي إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي، الأول أفريقيا، فيما جاء بطل أمم أفريقيا المنتخب السنغالي في المركز ال 12 عالميا والثاني أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام السنغال

"بتواجد الأرجنتين وإسبانيا".. مصر تشارك في مهرجان قطر لكرة القدم