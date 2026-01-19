مباريات الأمس
"مصر ترتقي 4 مراكز".. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن التصنيف الشهري للمنتخبات

كتب - يوسف محمد:

08:20 م 19/01/2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التصنيف العالمي للمنتخبات خلال شهر يناير الجاري، الذي شهد تقدم المنتخب الوطني في التصنيف.

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات، صعود المنتخب المصري إلى المركز ال31 عالميا، والخامس أفريقيا، ليرتقي 4 مراكز في التصنيف.

وحافظ منتخب إسبانيا على صدارته للتصنيف العالمي للمنتخبات برصيد "1877.18"، فيما جاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد "1873.33".

وفي المقابل ارتقى المنتخب المغربي إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي، الأول أفريقيا، فيما جاء بطل أمم أفريقيا المنتخب السنغالي في المركز ال 12 عالميا والثاني أفريقيا.

"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام السنغال

"بتواجد الأرجنتين وإسبانيا".. مصر تشارك في مهرجان قطر لكرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

