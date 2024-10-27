مهرجان الجونة

إعلان

20 صورة.. إطلالات "الكابلز" تخطف الأنظار في رابع أيام الجونة السينمائي

09:46 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    آثر ياسين في الجونة برفقه زوجته
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض بلأسود برفقه زوجها في الجونة
  • عرض 20 صورة
    علا رشدي برفقه أحمد داوود في الجونة
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض تتألق في الجونة
  • عرض 20 صورة
    أحمد داوود برفقه زوجته في الجونة
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 20 صورة
    جميلة في الجونة
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 20 صورة
    أجمل كابلز في الجونة
  • عرض 20 صورة
    كابلز الجونة
  • عرض 20 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 20 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 20 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 20 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 20 صورة
    جميلة وزوجها في الجونة
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 20 صورة
    علا رشدي بالأحمر الناري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

جميلة عوض وزوجها

تألقت الفنانة جميلة عوض بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها ، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

أحمد داود وعلا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي فستان قصير باللون النبيتي من خامة الجلد، ونسقت أعلاه جاكيت بنفس اللون والخامة، وبمكياج قوي وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى الفنان أحمد داود بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها تيشرت وحذاء بنفس اللون.

آسر ياسين وزوجته

أطل الفنان آسر ياسين بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة باللون البيج، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء أسود.

وتألقت زوجته بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة "الكم الواحد" وبمكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

جميلة عوض احمد داوود اسر ياسين اطلالات الكابلز مهرجان الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بفتحة الساق الجريئة.. 25 صورة لنجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو