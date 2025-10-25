

دافعت الإعلامية بوسي شلبي عن الفنانة إلهام شاهين بعد تعرضها لانتقادات بسبب تطاير فستانها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي.



وقالت بوسي شلبي دفاعا عن إلهام شاهين بأحد اللقاءات التلفزيونية "لما الهوا يطير فستان فنانة على الريد كاربت احنا كمصريين يبقى عندنا شهامة، لازم احنا اللي نلم مش احنا اللي نطلع ، وخلاص دي إرادة ربنا ان الهوا يطير الفستان مش نازلة عريانة، لو هي نازلة عريانة وانت صورتها من حقك".



وتابعت: "وحصل والفستان طار المفروض ان انت تستر ده مش تذيعه لكن انت عشان التريند ده حرام عند ربنا، ان انت تنزل الفيديو وتاخد مشاهدات على حساب كرامة حد، خلي عندكم شوية أمانة والجدعنة بتاعة زمان اننا نحمي بعض ونخاف على بعض وانا لو واقفة هحضنها دي الجدعنة دول المصريين دول العرب".



تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن أزمة تطاير فستانها عبر تصريحات لموقع "ET بالعربي" وقالت: "أكيد طبعا بتضايق ليه التنمر ده؟، مش شيء مقصود، لا أنا لابسة فستان عريان ولا حاجة ده شيء قدري الفستان طار في الهوا وأنا أعمل ايه، وهي لحظة وأنا مسكت الفستان، ليه اللي صور ده وعمل تصوير بالبطيئ عشان الناس تتفرج، وعمل منه صور ليه أنت مستفيد ايه عشان خاطر التريند؟، يبقى لا عندك ضمير ولا أخلاق".



مضيفة: "احنا بنعاني من الناس اللي بيقابولنا بكاميرات في الشارع، طب هنا كله صحافة محترمة، ليه الصحافة بتخلق لنا غلطة ولو عندي غلطة داري عليا".



يذكر أن آخر مشاركات إلهام شاهين الفنية كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.



