الجونة- منى الموجي:

عبر المخرج نمير عبدالمسيح عن سعادته بفوز فيلمه الحياة بعد سهام بجائزتي أفضل فيلم عربي ونجمة الجونة الفضية، بعد منافسته في مسابقة الأفلام الوثائقية بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال نمير "شكرا للجنة التحكيم، الفيلم بيحكي عن خمسة وسبعين سنة فاتوا، كان ممكن اسميه (حدوتة مصرية)، شكرا على منحي الجائزة وأعتقد إننا محتاجين حواديت مصرية كتير، محتاجين نحكي حكاياتنا".

وكشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عن فوز فيلم "دائما" بجائزة الجونة الذهبية الفيلم الوثائقي من إخراج ديمينج تشين.

فيما حصد الفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبدالمسيح بجائزة نجمة الجونة الفضية، وحصد النجمة البرونزية فيلم "أورويل: 2+2=5" من إخراج راؤول بيك.

وذهبت جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي للفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبدالمسيح.