مخرج "الحياة بعد سهام" في "الجونة السينمائي": محتاجين نحكي حكاياتنا وحواديت مصرية كتير

كتب : منى الموجي

10:06 م 24/10/2025

المخرج نمير عبدالمسيح

الجونة- منى الموجي:

عبر المخرج نمير عبدالمسيح عن سعادته بفوز فيلمه الحياة بعد سهام بجائزتي أفضل فيلم عربي ونجمة الجونة الفضية، بعد منافسته في مسابقة الأفلام الوثائقية بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال نمير "شكرا للجنة التحكيم، الفيلم بيحكي عن خمسة وسبعين سنة فاتوا، كان ممكن اسميه (حدوتة مصرية)، شكرا على منحي الجائزة وأعتقد إننا محتاجين حواديت مصرية كتير، محتاجين نحكي حكاياتنا".

وكشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عن فوز فيلم "دائما" بجائزة الجونة الذهبية الفيلم الوثائقي من إخراج ديمينج تشين.

فيما حصد الفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبدالمسيح بجائزة نجمة الجونة الفضية، وحصد النجمة البرونزية فيلم "أورويل: 2+2=5" من إخراج راؤول بيك.

وذهبت جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي للفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبدالمسيح.

المخرج نمير عبدالمسيح مخرج فيلم الحياة بعد سهام الحياة بعد سهام أفضل فيلم عربي نجمة الجونة الفضية مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

