الجونة- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

أكد الناقد أحمد شوقي رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، أن الدورة الثامنة من "الجونة السينمائي" رقم كبير، وأن المهرجان يتطور كل عام أكثر من العام الذي سبقه.

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "تنظيم مهرجان زي ده عملية معقدة جدا، خصوصا لما بيكون فيه رغبة أن كل برنامج يُحدث فارق، عملية لوجيستية معقدة وأجمل ما فيها أنها تتم بثقة بين المهرجان وصناع السينما ومحبيها، وتكونت علاقة جميلة من الثقة تخلينا نعرف نعتمد على بعض".

وأضاف شوقي "سعداء وفخورين أن أفلام خرجت من سيني جونة ذهبت مهرجانات كبيرة، مثل مهرجان كان وتورونتو، فيلم المستعمرة كان في برلين واتعرض في الجونة، وفيلم ٥٠ متر شارك في كوبنهاجن، وجه السنة دي".

واختتم "في دعم الأفلام لا نعتمد على النجاحات السابقة للصناع، عندنا جزء موجه لمخرجين ومنتجين جدد، وتقدم لنا 290 مشروع، كان علينا أن نختار من بينها 20 فقط أي 7%، وده صعب جدا، عملية مرهقة جدا ومؤلمة للنفس التنازل عن فيلم تحبه".

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.