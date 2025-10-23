ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، بالتعاون مع المهرجان، عن فوز المخرج أحمد الهواري بجائزة النسخة الثانية من مسابقة الأفلام القصيرة "عيش"، واستلمت الجائزة ريم فريد، المنتجة المساعدة في الفيلم.



ضمت لجنة تحكيم مسابقة "عيش" 2025 كلاً من المنتج صفي الدين محمود، والمخرجة والكاتبة آيتن أمين، والممثل والمنتج أحمد مجدي. وبعد عملية تقييم، أُعلن عن الفائز في فعالية خاصة أُقيمت خلال المهرجان، حيث سيُمنح الفائز جائزة إنتاج لتنفيذ مشروع فيلمه خلال العام المقبل.



وخلال الحدث، عُرِضَ إعلان الفيلم الفائز في نسخة 2024، فيلم "خوفو" للمخرج محمود خالد العاصي؛ والذي يقدّم قصة مؤثرة عن الصمود وروابط العائلة في ظل تدهور صحة الجمل الذي يمثل مصدر رزق العائلة الوحيد قرب منطقة أهرامات الجيزة.



وفي هذه المناسبة، ألقت ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي كلمتها قائلة: "نطلق النسخة الثانية من مبادرة (عيش) ليست كمجرد مسابقة، بل كنافذة مفتوحة على واقع يحتاج إلى من يرويه، وأصوات تنتظر من ينصت إليها. ما يجمعنا في الجونة مع برنامج الأغذية العالمي وزست هو إيماننا بأن السينما ليست ترفًا بصريًا، بل قوة قادرة على كسر الصمت وتحويل قضايا مثل انعدام الأمن الغذائي إلى قصص مؤثرة".



كما قال جون بيير دومارجوري، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في مصر: "تمثل مسابقة (عيش) للأفلام القصيرة مبادرة إبداعية تسلط الضوء على البعد الإنساني لقضية الأمن الغذائي. ومن خلال شراكتنا مع مهرجان الجونة السينمائي وزست نفخر بتوفير منصة تسمح لصنّاع الأفلام باستكشاف العلاقة العميقة بين الغذاء والكرامة والقدرة على الصمود. إننا نؤمن بأن السرد القصصي لا يرفع الوعي فحسب، بل يُلهم العمل والتغيير أيضًا".

تأتي هذه المبادرة ثمرة تعاون بين برنامج الأغذية العالمي في مصر وشركة زست، تحت شعار مهرجان الجونة السينمائي "سينما من أجل الإنسانية"، لتجسّد هذا الشعار في أبهى صوره. فكلمة "عيش" في العامية المصرية، تعني الخبز كما تعني الحياة، في دلالة رمزية عميقة على أن الخبز ليس مجرد طعام يسدّ الجوع، وإنما مرادفاً للحياة نفسها.

مهرجان الجونة السينمائي:



أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.