كيت بلانشيت: تركت فيلم "كابوريا" بسبب الفلافل

جددت النجمة العالمية كيت بلانشيت، تأكيدها بظهورها في فيلم "كابوريا"، وكشفت كواليس مشاركتها خلال جلسة الحوار التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة، لمهرجان الجونة السينمائي.



وتحدثت النجمة العالمية كيت بلانشيت، عن الكواليس في الجلسة التي أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، موضحة أنها كانت تدرس التاريخ و الإقتصاد، ولم تفكر وقتها في دخول المجال الفني.



وعن كواليس ظهورها في فيلم "كابوريا"، الذي عرض عام 1990، قالت كيت بلانشيت: "في شخص قال لي بيعملوا فيلم تعالي، وشاركي فيه مقابل دولارات وفلافل مجانية".



وأوضحت: "لم أكن مخططة لأكون ممثلة وقتها، ولم يعطوني فلافل فغادرت".



ومنح مهرجان الجونة السينمائي النجمة الأسترالية الأمريكية كيت بلانشيت جائزة "بطلة الإنسانية"، تقديراً لعطائها الإنساني في الدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجرين، إلى جانب دورها الفعال من خلال عملها سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو ما يتوافق مع شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية".