هدى المفتي ترقص مع يسرا في مهرجان الجونة.. وأحمد مالك يصفق

حرصت النجمة يسرا والفنانة الشابة هدى المفتي، على التفاعل بحماس مع أغاني النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في الحفل الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، وعدد كبير من النجوم و النجمات.

وشاركت يسرا بالرقص مع الفنانات إلهام شاهين، وهدى المفتي، ونور، والفنان أحمد مالك، على إيقاع "أخاصمك آه"، خلال تقديم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الأغنية في الحفل.

ووجهت نانسي كلمة رحبت فيها بالحضور، قائلة: "مساء الخير والشياكة على مصر وأهل مصر، وكل النجوم اللي منورين اليوم من مصر وكل الدول العربية، مبسوطة إني بغني معاكم شكرا من القلب لـ نجيب ساويرس وسميح ساويرس على الحفل الحلو اللي بيحصل كل سنة بالجونة، بحبكم كتير، وأكيد هنقضي سهرة حلوة".

وغنت نانسي عجرم "أنا مصري وأبويا مصري"، "حبك سفاح"، "يا أطبطب وأدلع"، "أخاصمك أه"، "أه ونص"، وغيرها.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

