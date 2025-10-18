بالصور- تاتوهات النجوم على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

الليلة.. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة" بعد تكريمها في

تصوير - علاء أحمد:

حرص العديد من نجوم الفن على الظهور بشكل مختلف وملفت خلال تواجدهم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وظهر العديد منهم وهم يضعون وشوم على أماكن متفرقة من أجسادهم وذلك خلال تواجدهم على السجادة الحمراء للمهرجان، والتي حازت على إعجاب الجمهور والمتابعين على "السوشيال ميديا".

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز تاتوهات نجوم الفن في مهرجان الجونة:

جويل مردينيان

خطفت اللبنانية جويل مردينيان الأنظار فور وصولها ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم يوم الخميس الماضي، ظهرت جويل مرتدية فستان أخضر سوارية أنيق، وكشفت عن عدد من التاتوهات على جسدها.

مريم نعوم

حرصت السيناريست والمؤلفة مريم نعوم على إظهار التاتو الخاص بها التي ظهرت به على كتفها الأيسر، وكان لافتًا للجميع وحاز على إعجاب محبيها.

محمد مكاوي

حرص الفنان الشاب محمد مكاوي على حضور فعاليات مهرجان الجونة، وظهر مرتديا بدلة أنيقة، وكشف عن تاتو على الجانب الأيسر من صدره.

منة شلبي

حرصت الفنانة منة شلبي على حضور ندوة تكريمها على هامش مهرجان الجونة، وظهرت بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب الحضور، كما كشفت عن تاتو على ذراعها الأيمن.

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل الافتتاح، وظهرت مرتدية فستان جذاب، وكشفت عن تاتو على ظهرها وتضمن عبارة "كما تدين تدان".

اقرأ أيضا:

أول تعليق من ياسر جلال بعد أداء اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)