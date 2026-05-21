أكد مهندس الديكور أحمد فايز أنه شعر بالقلق أثناء العمل على فيلم أسد للمخرج محمد دياب، بسبب ارتباطه بتوقيت زمني معين، وهو الأمر الذي عانى منه من قبل في الأعمال التي كانت لها بعد تاريخي، خاصة وأنه يتخوف من عدم خروج تفاصيل العصر بالصورة الدقيقة المطلوبة.

وقال فايز في بيان صحفي "حرصنا في فريق العمل على تقديم هذه المرحلة التاريخية بشكل مختلف، لذلك نزلت إلى الشوارع القديمة التي ما زالت تحتفظ بملامح هذا العصر، مثل الدراسة والجمالية والغورية، وربطتها بالطابع الموجود في وسط البلد".

أحمد فايز: قرأت كتبا كثيرة قبل تنفيذ ديكورات فيلم أسد

وتابع "احتاج تصميم سوق النخاسة داخل الفيلم إلى بحث طويل، خاصة بعدما اكتشفنا تشعب الأسواق بين النحاسين والعطارين وسوق العبيد، لذلك قرأت كتبًا كثيرة واطلعت على صور ووثائق قديمة للوصول إلى أكبر قدر من الدقة التاريخية".

وأشار إلى أنه اعتمد في تنفيذ الفيلم على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة داخل البيوت والشوارع والقصور، وكانت الحارة التي تم بناؤها بالكامل، وأيضًا الديكور الذي تم بناؤه في بني سلامة، من أكبر التحديات التي واجهته خلال التصوير، لافتا إلى أن الصورة البصرية للفيلم تطلبت خلق حالة من التوازن بين الدقة التاريخية والتكوين السينمائي "لذلك اعتمدت على باليتة ألوان محددة تساعد الكاميرا على إبراز التفاصيل بشكل مقنع ومتكامل".

أحمد فايز يتحدث عن ظروف تصوير فيلم أسد

وأضاف مهندس الديكور أحمد فايز "تنقل التصوير بين مناطق داخل القاهرة وخارجها، وكانت لكل منطقة ظروفها الخاصة وتحدياتها المختلفة، لكننا تعاملنا مع الفيلم بشغف كبير وكأننا نرسم لوحة فنية على أرض الواقع"، مؤكدا أن المخرج محمد دياب منحه مساحة كبيرة للتفكير والإبداع، وهو ما خلق حالة من التعاون بين فريق الفيلم، خاصة مع اهتمامه بروح الشخصيات والعالم الدرامي إلى جانب الصورة البصرية، حسب تعبيره.

وأوضح فايز أن صناعة السينما في مصر تمتلك ميزة كبيرة تتمثل في القدرة على تنفيذ التفاصيل الدقيقة بسرعة وبتكلفة أقل، إلى جانب وجود عمالة ماهرة قادرة على تنفيذ أعمال ضخمة باحترافية عالية.

يذكر أن أحداث الفيلم تقع في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبة، تتغير حياته مع وقوعه في حب ممنوع مع امرأة حرة لتبدأ شرارة المواجهة مع أسياده، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، وإيمان يوسف، مصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، إخراج محمد دياب، تأليف شيرين ومحمد دياب وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان.

