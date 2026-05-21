تامر حسني يتعاون مع هيثم دبور في مشروع سينمائي جديد.. تعرف على التفاصيل

كتب : منى الموجي

10:53 م 21/05/2026

أعلن الكاتب هيثم دبور عن تحضير عمل سينمائي من خلال شركته إرث، يجمعه بالمطرب تامر حسني، ومن المقرر الكشف عن المزيد من تفاصيل المشروع خلال الفترة المقبلة.

مشروع إرث يجمع كتاب من مصر والسعودية

ويُعد مشروع إرث أول غرفة كتابة مشتركة تجمع كتابًا من مصر والسعودية، مع رؤية للتوسع مستقبلًا نحو مختلف دول الوطن العربي، بهدف خلق مساحة إبداعية عربية مشتركة لتطوير أعمال درامية وسينمائية تحمل قصصًا جديدة.

وتم إطلاق مشروع إرث خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2025، ليكون منصة داعمة للأصوات الشابة في عالم الكتابة، وتسهم في تطوير محتوى عربي عالي الجودة يعكس تنوع وثراء الحكايات العربية.
فيلم ريستارت

فيلم ريستارت قدمه تامر حسني في عام 2025، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: باسم سمرة، هنا الزاهد، محمد ثروت، ميمي جمال، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق. دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

