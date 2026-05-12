إعلان

أحمد عز يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم سفن دوجز قبل طرحه في دور العرض

كتب : منى الموجي

02:00 ص 12/05/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أحمد عز يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم سفن دوجز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان أحمد عز تفاصيل شخصيته في فيلم سفن دوجز الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر بداية من 27 مايو الجاري.

أحمد عز يتحدث عن شخصيته في فيلم سفن دوجز

يجسد أحمد عز شخصية رجل يُدعى خالد في أحداث العمل، والذي يظهر كعميل إنتربول، مشيرا في بيان صحفي إلى أنه يشبهه بشكل كبير في حبه للنجاح وكرهه للفشل.
ويجمع العمل كوكبة من نجوم العالم، إذ يضم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانج، إلى جانب النجمتين تارا عماد وساندي بيلا كضابطتَي في فريق الإنتربول.

تعرف على باقي فريق فيلم سفن دوجز

ويظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة النجم الكبير سيد رجب في دور اللواء صبري، والعمل من بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، ومن إخراج بلال العربي وعادل فلاح، ومأخوذ عن قصة أصلية للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

اقرأ أيضا

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض.. تعرف على التفاصيل

أول تعليق من نجل عبدالرحمن أبوزهرة على رحيل والده: مات المناضل

أحمد عز فيلم سفن دوجز 7dogs

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
أجنبي

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
دينا فؤاد بفستان شفاف وبسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها.. لقطات لنجوم الفن
زووم

دينا فؤاد بفستان شفاف وبسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها.. لقطات لنجوم الفن
ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة عمن اعتذروا عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؟
زووم

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة عمن اعتذروا عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؟
نشرة التوك شو| أزمة معبد كلابشة ودعوات لتوجيه تبرعات المساجد لبناء المدارس
أخبار مصر

نشرة التوك شو| أزمة معبد كلابشة ودعوات لتوجيه تبرعات المساجد لبناء المدارس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة