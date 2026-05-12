كشف الفنان أحمد عز تفاصيل شخصيته في فيلم سفن دوجز الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر بداية من 27 مايو الجاري.

أحمد عز يتحدث عن شخصيته في فيلم سفن دوجز

يجسد أحمد عز شخصية رجل يُدعى خالد في أحداث العمل، والذي يظهر كعميل إنتربول، مشيرا في بيان صحفي إلى أنه يشبهه بشكل كبير في حبه للنجاح وكرهه للفشل.

ويجمع العمل كوكبة من نجوم العالم، إذ يضم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانج، إلى جانب النجمتين تارا عماد وساندي بيلا كضابطتَي في فريق الإنتربول.

تعرف على باقي فريق فيلم سفن دوجز

ويظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة النجم الكبير سيد رجب في دور اللواء صبري، والعمل من بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، ومن إخراج بلال العربي وعادل فلاح، ومأخوذ عن قصة أصلية للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

