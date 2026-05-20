تحدث المخرج محمد دياب، عن كواليس تعاونه مع الفنان محمد رمضان في فيلم أسد، الذي تم طرحه قبل أيام بدور العرض السينمائي، ويحقق إيرادات كبيرة.

وقال دياب في حواره مع مجلة فارايتي "محمد رمضان هو أكبر نجم جماهيري في الشرق الأوسط والعالم العربي، وخصوصًا في التليفزيون، وأعتبر أسد أول فيلم سينمائي ضخم له بالفعل".

وأكد دياب أن رمضان كان التزامه مثاليا بمشروع فيلم أسد، وبذل كل ما لديه، مشيرا إلى أن العمل كان مرهقا على مستوى مشاهد الأكشن، وكان عليه السباحة والغوص رغم أنه لا يجيد السباحة أو الغوص، كما قام بالكثير من المشاهد بنفسه بدون اللجوء إلى دوبلير.

وحكى دياب موقف جمعه بـ رمضان بعد انتهاء تصوير الفيلم، قائلا: "قلت له: تعرف؟ إحنا محتاجين يوم تصوير إضافي، وقتها كانت ميزانية المنتج قد انتهت بالكامل، لذلك قررنا أنا وهو تمويل هذا اليوم من أموالنا الخاصة، فوافق فورًا، وشارك معي في كل شيء".

وتابع دياب "لم أحب يومًا الفجوة بين السينما الفنية والجمهور، وبالنسبة لي، هذا فيلم تجاري نعم، لكنه أيضًا يتناول قضية مهمة جدًا بالنسبة لي: العبودية والإنسان. أما بصريًا، فالتحدي كان أن ميزانية الفيلم بلغت حوالي 7 ملايين دولار فقط، لكنني أردت أن أُظهر ما الذي يمكن فعله بهذا المبلغ في مصر. أعتقد أن الفيلم يبدو وكأنه تكلف 40 مليون دولار على الأقل".

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبة، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، عمرو القاضي، مصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

الفيلم من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، إنتاج موسى أبو طالب.

