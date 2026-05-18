عبر الفنان علي قاسم عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم أسد الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي قبل أيام ويحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

وقال قاسم إن شخصية يكن التي يقدمها ضمن الأحداث جذبته منذ بدأ في قراءة السيناريو؛ لأنها شخصية ثرية، تحمل الكثير من التفاصيل على المستوى النفسي، وتجسيدها يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة له.

علي قاسم: فيلم أسد يجمع بين القيمة الفنية والطابع الجماهيري

وأوضح قاسم أنه يشعر بالامتنان لمشاركته في عمل بهذا الحجم، خاصة أن الفيلم يجمع بين القيمة الفنية والطابع الجماهيري، إلى جانب ضخامته الإنتاجية، معربًا عن حماسه الشديد لمعرفة ردود فعل الجمهور تجاه العمل.

وكشف قاسم أنه تدرب لفترة طويلة على مشاهد الحركة وركوب الخيل حتى يتمكن من تقديم الشخصية بصورة واقعية، خاصة أن يكن يُعد من أكثر الأدوار الصعبة والمركبة التي قدمها خلال مشواره الفني. وأشار إلى أن طبيعة الفيلم فرضت على جميع الأبطال حالة من الالتزام البدني والنفسي بسبب صعوبة التصوير وضخامة المشاهد، مؤكدًا أن التجربة كانت مرهقة لكنها من أكثر التجارب التي استمتع بها وتعلّم منها كثيرًا.

وأشار قاسم إلى أن حالة من التعاون والتفاهم جمعت جميع أفراد العمل، مؤكدًا أن الجميع كان يعمل بروح واحدة من أجل خروج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.

فريق فيلم أسد

ويشارك علي قاسم في بطولة فيلم أسد إلى جانب محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، عمرو القاضي، مصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، إنتاج موسى أبو طالب.

