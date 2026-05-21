إعلان

12 دولة عربية تستقبل فيلم أسد بعد أيام من عرضه في مصر

كتب : منى الموجي

10:46 م 21/05/2026

فيلم أسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت دور العرض السينمائي في 12 دولة عربية، اليوم الخميس الموافق 21 مايو فيلم أسد للمخرج محمد دياب، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي.

دول عربية تستقبل فيلم أسد للمخرج محمد دياب

وبدأ الفيلم رحلته في دول: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، تونس، في الوقت نفسه حقق ما يقرب من 3 ملايين جنيه (2.759.698 جنيه) أمس الأربعاء 20 مايو بدور العرض في مصر، وبلغ إجمالي ما حققه حتى الآن ما يقرب من 30 مليون جنيه.

قصة فيلم أسد

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة عبد يُدعى أسد ورحلته بعدما يقع في الحب مع امرأة حرة، الأمر الذي يشعل شرارة المواجهة مع أسياده، ويشارك في بطولة العمل: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان.

اقرأ أيضا

أحمد فايز: شعرت بالقلق أثناء العمل على ديكورات فيلم أسد لهذا السبب

كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs

فيلم أسد محمد دياب محمد رمضان مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميا.. 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
أخبار مصر

رسميا.. 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
أيمن بهجت قمر يكشف الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

أيمن بهجت قمر يكشف الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات
بينهم سفير إيران.. أمريكا تفرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة دعم حزب الله
شئون عربية و دولية

بينهم سفير إيران.. أمريكا تفرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة دعم حزب الله
خناقة "جردل مياه" تتحول لمعركة رعب في شوارع الدقي وسط الجيزة
حوادث وقضايا

خناقة "جردل مياه" تتحول لمعركة رعب في شوارع الدقي وسط الجيزة
كريم عبدالعزيز: فيلم 7Dogs فرصة لأي فنان والمستشار تركي آل الشيخ لم يبخل
سينما

كريم عبدالعزيز: فيلم 7Dogs فرصة لأي فنان والمستشار تركي آل الشيخ لم يبخل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية