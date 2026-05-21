استقبلت دور العرض السينمائي في 12 دولة عربية، اليوم الخميس الموافق 21 مايو فيلم أسد للمخرج محمد دياب، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي.

وبدأ الفيلم رحلته في دول: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، تونس، في الوقت نفسه حقق ما يقرب من 3 ملايين جنيه (2.759.698 جنيه) أمس الأربعاء 20 مايو بدور العرض في مصر، وبلغ إجمالي ما حققه حتى الآن ما يقرب من 30 مليون جنيه.

قصة فيلم أسد

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة عبد يُدعى أسد ورحلته بعدما يقع في الحب مع امرأة حرة، الأمر الذي يشعل شرارة المواجهة مع أسياده، ويشارك في بطولة العمل: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان.

