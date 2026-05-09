كشف ماكس هوانج نجم الفنون القتالية، وأحد أعضاء فريق المشاهد الخطرة للنجم العالمي جاكي شان، تفاصيل تقديمه شخصية الشرير الغامض بإطلالة مختلفة في فيلم سفن دوجز - 7 Dogs.

ماكس هوانج يتحدث عن فيلم سفن دوجز

وقال في تصريحات إعلامية خلال جولته العالمية لـ فيلم مورتال كومبات 2: "أحب استكشاف الشخصيات المختلفة، وكان هذا الدور ممتعًا جدًا بالنسبة لي لأنني استطعت أن أختفي بالكامل داخل الشخصية".

ويقدم ماكس في سفن دوجز شخصية الشرير لي تشانغ، معتمدا لإطلالته شعرا أشقر وعيونا زرقاء.

فريق فيلم سفن دوجز

ويجمع العمل كوكبة من نجوم العالم، تضم: الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج، إلى جانب النجمتين تارا عماد وساندي بيلا، كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة النجم سيد رجب بدور اللواء صبري.

فيلم الأكشن سفن دوجز، من بطولة نجمي السينما كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومن إخراج بلال العربي وعادل فلاح، ومأخوذ عن قصة للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.

