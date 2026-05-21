قال النجم كريم عبدالعزيز إن فيلم 7Dogs احتاج منه مجهودا بدنيا أكثر من أي فيلم آخر، خاصة وأن القائمين على تنفيذ مشاهد الأكشن فيه، هذا هو تخصصهم ولا يقبلون بخروج الأمر بصورة أقل من المطلوبة.

وتابع كريم في تصريحات إعلامية وصحفية اليوم الخميس 21 مايو: "قالولي هتدرب شهور وكنت شايفها مدة كبيرة، لكن بعد ما خلصت كنت عايز 3 شهور كمان"، في إشارة إلى أنه استفاد كثيرا من فترة التدريب، مضيفا "وكنا بنعيد مشاهد كتير في جو وحرارة وانفجارات وتجهيزات جامدة".

أشار كريم إلى أن تكنيك تنفيذ مشاهد الأكشن كان مختلفا، واحتاج مجهودا جبارا. وعن التمثيل باللغة الإنجليزية في كثير من المشاهد، علق "ممكن أحفظ الجملة عشان أنفذها، لكن الفكرة كانت إزاي هاقوم بالتمثيل بلغة أخرى، وأوصل الإحساس، وتقعد تحفظ الجملة وتجوزها للدراما وللشخصية بحيث إنك تطلع مش مجرد بتقول الجملة".

ويجمع العمل كوكبة من نجوم العالم، تضم: الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج، إلى جانب النجمتين تارا عماد وساندي بيلا، كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة النجم سيد رجب بدور اللواء صبري.

فيلم الأكشن سفن دوجز، من بطولة كريم عبدالعزيز، ومن إخراج بلال فلاح وعادل العربي، ومأخوذ عن قصة للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.

