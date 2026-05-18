يواصل فيلم أسد للمخرج محمد دياب، حفاظه على التواجد في المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، في دور العرض السينمائي، منذ طرحه يوم 13 مايو الجاري.

إيراد فيلم أسد يوم الأحد 17 مايو

وحقق الفيلم أمس الأحد 17 مايو إيرادا بلغ 3 ملايين و147 ألفا و957 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام 20 مليونا و580 ألفا و100 جنيه.

كان الفنان محمد رمضان قدم في 2023 آخر أفلامه وحمل عنوان "ع الزيرو" تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل، بطولة نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم.

فريق فيلم أسد

فيلم أسد يتنافس على إيرادات شباك التذاكر مع أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، والتي سوف يتم طرحها خلال الأيام المُقبلة. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتتخذ القصة من القرن التاسع عشر زمنا لها، لتحكي عن طفل يُختطف من أسرته في إحدى الدول الأفريقية ويُباع في مصر ليصبح عبدًا ويقع في حب امرأة حرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يطالب بحريته ممن سلبوه إياها.

شارك في تأليف فيلم أسد: محمد وشيرين وخالد دياب، فكرة وإخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، عمرو القاضي، علي قاسم، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، وظهور خاص لـ ماجد الكدواني وأحمد داش.

