كشف الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عن انتهاء تصوير فيلم "101 مطافي" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

أوس أوس يوجه الشكر للجهات المعنية بعد انتهاء تصوير "101 مطافي"

نشر أوس أوس مقطع فيديو من الكواليس عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهر خلاله مع فريق عمل وأبطال الفيلم وهم يحتفلون بانتهاء التصوير وعلق أوس أوس على الفيديو: "تم بحمد الله، فركش فيلم ١٠١ مطافي، شكرا وزارة الداخلية قسم الإعلام والعلاقات وشكرا الادارة العامة للحماية المدنية على كل التسهيلات والدعم، شكرا وزارة الثقافة ووزارة الآثار، شكرا لكل السادة المسئولين على توفيرهم لينا كل المناخ لإظهار الفيلم بصورة مشرفة".

وتابع: "وشكرا لمديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة بكل رجالها المحترمين اللى تعبناهم معانا، وشكرا لكل كرو العمل بكل الأقسام واحد واحد بجد الفيلم صعب جدا وتعبنا فيه جدا".

مضيفا: "وأخيرا شكرا عم أحمد السبكي اللي مابخلش بأي حاجة لصالح الفيلم وإيمانه بالموضوع اللي عاوزين نقدمه، فيلم ١٠١ مطافي، تأليف: ضياء محمد، ستايليست: دنيا عبدالمعبود، ديكور: حسين بكري، صوت: أحمد سمير، مخرج الأكشن: محمود طاحون، مدير تصوير: حسام حبيب، إشراف على الإنتاج: كريم السبكي، إنتاج: أحمد السبكى، إخراج: محمد أمين، انتظرونا قريبا في كل سينمات مصر والوطن العربي".

كواليس فيلم 101 مطافي

يتعاون ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، محمد أسامة، هدى الإتربي، تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

