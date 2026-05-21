"CapCut" تعلن شراكة مع "Gemini" لتحرير الصور والفيديو.. تفاصيل

أعلنت منصة تحرير الفيديو CapCut عن شراكة جديدة مع تطبيق الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini)، تتيح للمستخدمين إجراء عمليات تحرير الصور ومقاطع الفيديو مباشرة داخل التطبيق، دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة.

وأكدت CapCut عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن المستخدمين سيتمكنون قريبا من تنفيذ عمليات التحرير المتقدمة للصور والفيديو داخل بيئة جيميناي، في خطوة وصفتها الشركة بأنها تمثل توجها نحو مستقبل أكثر تكاملًا وسلاسة في صناعة المحتوى الرقمي.

شراكة CapCut و جيميناي

حتى الآن، كان صناع المحتوى يعتمدون على جيميناي لتوليد الأفكار وكتابة السيناريوهات أو إنشاء الصور، ثم الانتقال إلى CapCut لتنفيذ عملية المونتاج والتحرير.

لكن مع هذا التكامل الجديد، سيتم دمج مراحل الإنتاج في مسار واحد داخل تطبيق جيميناي، وفقا لتقرير موقع Digital Trends، بما يتيح للمستخدم توليد الفكرة، وإنشاء المحتوى، ثم تحريره وإخراجه النهائي دون مغادرة التطبيق، وهو ما يوفر وقتا وجهدا كبيرين، خاصة لصناع الفيديو والمحتوى الرقمي.

تعاون سابق بين CapCut وجوجل

ويشير هذا التعاون إلى أنه ليس خطوة مفاجئة بالكامل، إذ سبق لتطبيق صور جوجل أن أتاح تصدير المقاطع السنوية إلى CapCut مباشرة، كما قدمت CapCut في وقت سابق أدوات وشروحات تعتمد على جيميناي لدعم المستخدمين في إعداد الأفكار والسيناريوهات قبل تنفيذها.

ويرى مراقبون أن هذا التكامل يعكس اتجاها متصاعدا نحو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات الإنتاج الإبداعي، بما يعزز الترابط بين مراحل التوليد والتحرير داخل بيئة واحدة.

موعد الإطلاق

حتى اللحظة، لم تعلن CapCut موعدا رسميا لإتاحة الميزة، لكنها أكدت أنها "قريبة الإطلاق".

وجاء الإعلان بعد أيام من مؤتمر Google I/O، الذي كشفت فيه "جوجل" عن مجموعة تحديثات موسعة لنموذج Gemini، ما يشير إلى احتمالية طرح الميزة خلال عام 2026.

وبهذا التكامل المرتقب، قد يدخل صناع المحتوى مرحلة جديدة من الإنتاج الرقمي، حيث تندمج مراحل الإبداع والتحرير داخل منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.