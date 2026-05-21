إعلان

"CapCut" تعلن شراكة مع "Gemini" لتحرير الصور والفيديو.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

11:10 م 21/05/2026 تعديل في 11:22 م

Gemini

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منصة تحرير الفيديو CapCut عن شراكة جديدة مع تطبيق الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini)، تتيح للمستخدمين إجراء عمليات تحرير الصور ومقاطع الفيديو مباشرة داخل التطبيق، دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة.

وأكدت CapCut عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن المستخدمين سيتمكنون قريبا من تنفيذ عمليات التحرير المتقدمة للصور والفيديو داخل بيئة جيميناي، في خطوة وصفتها الشركة بأنها تمثل توجها نحو مستقبل أكثر تكاملًا وسلاسة في صناعة المحتوى الرقمي.

شراكة CapCut و جيميناي

حتى الآن، كان صناع المحتوى يعتمدون على جيميناي لتوليد الأفكار وكتابة السيناريوهات أو إنشاء الصور، ثم الانتقال إلى CapCut لتنفيذ عملية المونتاج والتحرير.

لكن مع هذا التكامل الجديد، سيتم دمج مراحل الإنتاج في مسار واحد داخل تطبيق جيميناي، وفقا لتقرير موقع Digital Trends، بما يتيح للمستخدم توليد الفكرة، وإنشاء المحتوى، ثم تحريره وإخراجه النهائي دون مغادرة التطبيق، وهو ما يوفر وقتا وجهدا كبيرين، خاصة لصناع الفيديو والمحتوى الرقمي.

تعاون سابق بين CapCut وجوجل

ويشير هذا التعاون إلى أنه ليس خطوة مفاجئة بالكامل، إذ سبق لتطبيق صور جوجل أن أتاح تصدير المقاطع السنوية إلى CapCut مباشرة، كما قدمت CapCut في وقت سابق أدوات وشروحات تعتمد على جيميناي لدعم المستخدمين في إعداد الأفكار والسيناريوهات قبل تنفيذها.

ويرى مراقبون أن هذا التكامل يعكس اتجاها متصاعدا نحو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات الإنتاج الإبداعي، بما يعزز الترابط بين مراحل التوليد والتحرير داخل بيئة واحدة.

موعد الإطلاق

حتى اللحظة، لم تعلن CapCut موعدا رسميا لإتاحة الميزة، لكنها أكدت أنها "قريبة الإطلاق".

وجاء الإعلان بعد أيام من مؤتمر Google I/O، الذي كشفت فيه "جوجل" عن مجموعة تحديثات موسعة لنموذج Gemini، ما يشير إلى احتمالية طرح الميزة خلال عام 2026.

وبهذا التكامل المرتقب، قد يدخل صناع المحتوى مرحلة جديدة من الإنتاج الرقمي، حيث تندمج مراحل الإبداع والتحرير داخل منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

Gemini CapCut تحرير الفيديو الذكاء الاصطناعي صناعة المحتوى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
حقيقة طرح وحدات سكنية بالتقسيط.. توضيح مهم من الأوقاف
أخبار مصر

حقيقة طرح وحدات سكنية بالتقسيط.. توضيح مهم من الأوقاف
كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs
سينما

كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية