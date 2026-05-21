الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

ضمك

الدوري السعودي

نادي نيوم

0 1
21:00

الاتفـــــاق

الدوري المصري

وادي دجلة

0 2
20:00

زد

20 صورة ترصد وصول لاعبي منتخب مصر لمعسكر كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

08:36 م 21/05/2026 تعديل في 09:01 م
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 2
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 4
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 3
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 5
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 6
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 7
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 8
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 9
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 10
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 11
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 14
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 13
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 12
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 15
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 16
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 17
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 18
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية 19
    انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم في مركز المنتخبات الوطنية

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اليوم الخميس إلى مركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لبدء المعسكر الإعدادي لبطولة كأس العالم المقبلة 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لقطات من وصول لاعبي الفراعنة والجهاز الفني إلى مركز التدريبات استعداداً لمونديال 2026.

تفاصيل معسكر منتخب مصر الإعدادي

وكان إبراهيم حسن مدير المنتخب كشف عن تفاصيل برنامج إعداد الفراعنة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح أن المنتخب سيواصل تدريباته في مركز المنتخبات حتى يوم 26 مايو الجاري، قبل الانتقال إلى أحد فنادق منطقة التجمع استعداداً لخوض المباراة الودية أمام منتخب روسيا لكرة القدم يوم 28 مايو.

موعد سفر بعثة الفراعنة لأمريكا

وحدد إبراهيم حسن يوم 30 مايو لسفر بعثة الفراعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً مدينة أوهايو، من أجل استكمال التحضيرات وخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل، قبل الانتقال إلى مدينة سبوكين يوم 7 يونيو استعدادًا لانطلاق منافسات كأس العالم.

مجموعة منتخب مصر في المونديال

ويخوض المنتخب الوطني منافسات المونديال ضمن مجموعة تضم منتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب إيران لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم، وذلك في رابع ظهور للفراعنة بتاريخ البطولة العالمية.

ترامب: سأتعرض للهجوم إذا حضرت زفاف ابني
لماذا تختفي الأشياء فجأة ثم نجدها في المكان نفسه؟
"الإفتاء" توضح حكم قص الشعر والأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى
كريم عبدالعزيز: فيلم 7Dogs فرصة لأي فنان والمستشار تركي آل الشيخ لم يبخل
من المقاهي إلى خطابات الرؤساء.. كيف أصبح الشاي مزاج المصريين؟
