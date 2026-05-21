وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اليوم الخميس إلى مركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لبدء المعسكر الإعدادي لبطولة كأس العالم المقبلة 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لقطات من وصول لاعبي الفراعنة والجهاز الفني إلى مركز التدريبات استعداداً لمونديال 2026.

تفاصيل معسكر منتخب مصر الإعدادي

وكان إبراهيم حسن مدير المنتخب كشف عن تفاصيل برنامج إعداد الفراعنة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح أن المنتخب سيواصل تدريباته في مركز المنتخبات حتى يوم 26 مايو الجاري، قبل الانتقال إلى أحد فنادق منطقة التجمع استعداداً لخوض المباراة الودية أمام منتخب روسيا لكرة القدم يوم 28 مايو.

موعد سفر بعثة الفراعنة لأمريكا

وحدد إبراهيم حسن يوم 30 مايو لسفر بعثة الفراعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً مدينة أوهايو، من أجل استكمال التحضيرات وخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل، قبل الانتقال إلى مدينة سبوكين يوم 7 يونيو استعدادًا لانطلاق منافسات كأس العالم.

مجموعة منتخب مصر في المونديال

ويخوض المنتخب الوطني منافسات المونديال ضمن مجموعة تضم منتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب إيران لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم، وذلك في رابع ظهور للفراعنة بتاريخ البطولة العالمية.

