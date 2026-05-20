يشارك النجم الكبير ماجد الكدواني في فيلم أسد كضيف شرف، مقدما شخصية الوالي حاكم مصر، وأكد المخرج محمد دياب أنه فكر في اختياره للدور أثناء الكتابة، لمعرفته بقدرات الأول وبصمته المميزة في أي عمل يطل من خلاله على الجمهور.

محمد دياب يتحدث عن ماجد الكدواني في فيلم أسد

وحول اختيار الفنان ماجد الكدواني لأداء شخصية الوالي قال المخرج محمد دياب في بيان صحفي: "من بداية كتابتي لشخصية الوالي كان ماجد أول من فكرت فيه، وعندما تحدثنا عن الفيلم والشخصية قلت له ظهورك في الفيلم سيكون 3 مشاهد، لكن أثرهم كبير ومحوري في أحداث الفيلم".

وأضاف دياب: "أعرف جيدا قدر موهبة الكدواني، وكعادته ترك بهذه المشاهد بالفعل بصمته المميزة التي شاهدها الجمهور، وأشكره أنه شارك معنا وأضاف ثقلا كبيرا للفيلم".

تفاصيل شخصية ماجد الكدواني في فيلم أسد

ويقدم الكدواني في فيلم أسد دور شخصية الوالي، حاكم مصر الذي يستخدم القرارات السياسة كواجهة تسويقية لتأكيد سلطته أمام العالم، لكنه حينما يواجه الاختبار الحقيقي عندما يتجاوز تمرد أسد مجرد كونه هروباً لأحد العبيد إلى مرحلة تكوين جيش من الغاضبين، يكشف عن وجهه الآخر، ويكون عليه أن يختار إما المواجهة الدموية أو الاعتراف بالحرية كحق أساسي للإنسان.

وأشار دياب إلى أنه تناقش مع الكدواني حول الدور قبل التصوير، موضحا "ماجد عادة لا ينظر لدوره فحسب، بل يري الصورة الكاملة للفيلم، ويعطي رأيه حول الدور والموضوع، واستغرق تصوير دور الوالي 4 أيام فحسب، ولكن تأثيره أكبر من عدد المشاهد، فـ ماجد فنان يمتلك موهبة كبيرة وجاهز دائما ويقدم كل شيء بصدق ويعرف كيف يترجم ملاحظات المخرج لأداء يبهر المخرج نفسه"، مضيفا أنه عمل مع الكدواني سابقا في فيلم 678 الذي قدم فيه دورا مميزا حصد به جائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي، وأفضل ممثل من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، كاشفا أنه من يومها وهو يريد العمل معه في كل مشروع يقدمه، حتى في المسلسل الشهير "مون نايت" كتب للكدواني دورا لكن للأسف حذف من السيناريو ولم يصور.

قصة فيلم أسد

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً متمردة ويركز العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، ويتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة. ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ عن"صقر وكناريا": "الفيلم دا أنا بدعمه"

"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته