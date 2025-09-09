إعلان

بعد عرضه في فينيسيا.. طرح الإعلان الدعائي لفيلم "The Smashing Machine" استعدادا لعرضه بالسينمات

09:03 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كواليس فيلم اله التحطيم
  • عرض 4 صورة
    كواليس فيلم اله التحطيم
  • عرض 4 صورة
    كواليس فيلم اله التحطيم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "A24" الإعلان الرسمي لفيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Smashing Machine" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وعرض الفيلم لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفاز بجائزة الأسد الفضي "أفضل مخرج"، وسط توقعات بترشح بطل الفيلم ذا روك لجائزة الأوسكار لأول مرة بمسيرته.

وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للملاكم مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة ال، "UFC"، ويشارك ببطولة الفيلم كل من إيميلي بلانت، باس روتن، جيمس ماك سويني، ايان روزنبرج، تأليف وإخراج بيني صفدي.

يذكر أن ذا روك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم المغامرات "Lizard Music".

اقرأ أيضا:

وفاة الفنان الشاب عمرو ستين

إجهاض وعملية في البنكرياس.. نجوم الفن في المستشفى

The Smashing Machine آلة التحطيم مهرجان فينيسيا السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة