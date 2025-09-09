كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "A24" الإعلان الرسمي لفيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Smashing Machine" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وعرض الفيلم لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفاز بجائزة الأسد الفضي "أفضل مخرج"، وسط توقعات بترشح بطل الفيلم ذا روك لجائزة الأوسكار لأول مرة بمسيرته.

وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للملاكم مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة ال، "UFC"، ويشارك ببطولة الفيلم كل من إيميلي بلانت، باس روتن، جيمس ماك سويني، ايان روزنبرج، تأليف وإخراج بيني صفدي.

يذكر أن ذا روك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم المغامرات "Lizard Music".

