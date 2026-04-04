أكدت وزارة النفط والغاز الطبيعي في الهند، السبت، أن نيودلهي اشترت النفط من إيران لأول مرة منذ سنوات، في ظل استمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتأثيرها على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

اعتراف رسمي باستيراد الهند للنفط الإيراني

أكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا رسميًا نادرًا باستيراد الهند للنفط الإيراني، بعد نحو سبع سنوات من تجنبها ذلك التزامًا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وأضاف البيان أن الهند استوردت أيضًا 44 ألف طن متري من غاز البترول المسال من إيران، حيث يجري تفريغ الشحنة في ميناء مانغالور.

وتعتمد الهند بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إذ تستورد معظم وقودها، بما في ذلك نحو 85% من غاز البترول المسال من منطقة الشرق الأوسط، وقد تأثرت بشدة بالتداعيات التي أعقبت إغلاق إيران لمضيق هرمز ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

أمريكا ترفع العقوبات عن النفط الإيراني مؤقتًا

ويأتي الاعتراف باستيراد الوقود الإيراني بعد أن منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، ترخيصًا مؤقتًا لإيران يسمح لها ببيع نحو 140 مليون برميل من النفط الخام المخزن في البحر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.