أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة الخطابات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخاطبة أمين المجلس الأعلى للجامعات الجامعات بحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح المصدر، لـ"مصراوي"، أن أمين المجلس الأعلى للجامعات وصله خطاب من مجلس النواب يفيد بطلب حصر منه لحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين خلال السنوات العشرة الأخيرة وذلك لتعيينهم

وأضاف المصدر: "لكن يجب التوضيح أن أمين المجلس نقل الخطاب كما وصل إليه بصيغة البرلمان وليس لديه أي معلومات حول الإجراءات المتبعة للتعيين فقط هناك طلبين إحاطة من المجلس يستفسران عن الحصر".

وتابع: "أمين المجلس صاغ خطابه لرؤساء الجامعات من مضمون خطاب البرلمان دون توضيح إضافي وجاري الحصر بالفعل في الجامعات ومن ثم إرسالها للمجلس الأعلى للجامعات الذي بدوره سيخاطب مجلس النواب".