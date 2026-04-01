يستعد النجم محمد رمضان لطرح فيلم "أسد"، والذي يعد أحدث أعماله الفنية السينمائية المنتظرة هذا العام.

من المقرر أن يُعرض فيلم "أسد" في دور العرض السينمائية شهر مايو المقبل.

موعد طرح فيلم أسد في السينما

ونشر محمد رمضان مجموعة صور له ضمن أحداث الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "هل يسمحوا للأسد بالحرية أم أنه سيقتنصها .. استعدوا بإذن الله لفيلم العام أسد يُعرض في مصر يوم 14 مايو، وفي الوطن العربي يوم 21 مايو ".

يأتي هذا العمل بعد سلسلة من النجاحات التي حققها محمد رمضان في مصر والعالم، ما يزيد من توقعات الجمهور الإيجابية حول الفيلم.

فيلم "أسد" هو أحدث أعمال محمد رمضان الفية، الذي يجمع بين الأكشن والإثارة، ومن المتوقع أن يشهد تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اهتمام النقاد والمتابعين بأداء "نمبر وان" والإنتاج السينمائي للفيلم.

أحداث وأبطال فيلم أسد

تدور أحداث فيلم "أسد" في إطار تاريخي، حيث يستعرض قصة شخصية "علي بن محمد الفارسي" الذي قاد ثورة العبيد ضد الحكم العباسي، وهي الثورة التي استمرت لما يقرب من 14 عامًا وشهدت العديد من التحولات والصراعات.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، ركين سعد، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، محمود السراج، وإسلام مبارك.

الفيلم من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، بينما يتولى الإخراج محمد دياب.

