طارق العريان: الجزء الثالث من فيلم السلم والثعبان ممكن يكون عن المراهقين

كتب : مروان الطيب

06:09 م 04/04/2026

المخرج طارق العريان

تحدث المخرج طارق العريان عن إمكانية تقديم جزء ثالث من فيلم السلم والثعبان بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني الذي حمل عنوان "السلم والثعبان: لعب عيال" وعرض عام 2025.

حل طارق العريان ضيفا على برنامج "سبوت لايت" وعن تفاصيل الجزء الثالث قال: "إن شاء الله ممكن أعمل جزء ثالث عن شباب صغيرين مراهقين 16 و18 سنة وهنشوف حب رومانسي كوميدي".

كواليس فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"

عرض فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" بشهر نوفمبر 2025، ويعد بمثابة الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض عام 2001، وشارك ببطولته مجموعة من نجوم السينما المصرية، هم: هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشارك ببطولة الجزء الثاني عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، إخراج طارق العريان.

ولاد رزق 3: القاضية

جدير بالذكر أن طارق العريان قدم في 2024 الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق: القاضية، بطولة: عمرو يوسف، أحمد عز، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي.

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
