يواصل فيلم برشامة الحفاظ على بقائه في صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، متفوقا على أفلام: سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس، وحققت الأعمال الأربعة أمس الخميس 2 أبريل، إيرادات بلغت 4 ملايين و438 ألفا و540 جنيها، وزعت على النحو التالي..

حافظ على بقائه في المركز الأول فيلم برشامة، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و803 آلاف و220 جنيها.

فيلم برشامة تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

ذهب المركز الثاني لـ فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 705 آلاف و133 جنيها.

فيلم إيجي بست يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

وحصل على المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 650 ألفا و568 جنيها.

كتب وأخرج سفاح التجمع الكاتب محمد صلاح العزب، ويضم في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، بينهم: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

وجاء في المركز الرابع والأخير فاميلي بيزنس والذي حقق 279 ألفا و619 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

