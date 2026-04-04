حذر الإعلامي باسم يوسف من المبالغة في الانتصارات العسكرية لإيران أو لمقاتلي الحزب في الحرب الأمريكية الدائرة حاليا.

وكتب يوسف في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعتبروا البوست دة فضفضة، أعتبروه يأس أي حاجة بس أعتقد أن فيه ناس عندها نفس الإحساس وخايفة تتكلم".

وتابع: "العشم حلو وحلو قوي بيديك أمل وطاقة لكن العشم لما يزيد عن حده ممكن يقلب غم ويا رب أكون غلطان".

وأضاف: "الواحد متابع إزاي الناس بتعظم الانتصارات العسكرية لإيران أو لمقاتلي الحزب وأنا متفهم ده جدًا.. الصمود وعدم الانكسار قدام أقوى إمبراطورية في التاريخ أكيد شئ ملهم جدًا ولكن اللي أنا خايف منه نفس المشاهد اللي كنا بنحتفل بيها لما حد في غزة يفجر دبابة من المسافة صفر.. كانت فعلا فيه بطولات ملهمة جبارة.. لكن في الأخر وللأسف طال الوقت أو قصر غزة أتسفلتت وأتدمرت ومات ما يقرب من 100 ألف في مقابل خسائر تكون معدومة بالمقارنة على الجانب الأخر".

وقال: "نفس فكرة احتفال الناس يقتل 6 ولا 12 واحد من الجيش الأمريكي قدام آلاف الإيرانيين لأنه للأسف جوانا إحنا شايفين الجندي الأمريكاني أو الإسرائيلي قيمته بقيمة مئات أن لم يكن الآلاف مننا".

وأوضح "يوسف"،: "تعظيم الإنجازات الإيرانية مفهوم ونفسيا مهم لكن يا جماعة الحرب رايحة في سكة وحشة جدًا حتى لو أمريكا فقدت جنود في الغزو البري حتى لو أسعار الطاقة ولعت.. إحنا مش بنتعامل مع دولة يهمها الناس بتوعها أو حتى أرواح جنودها ولا حتى أن الأسعار تولع .. إحنا بنتعامل مع افراد و شركات الحرب دي مربحة جدًا ليهم حتى لو على حساب آلاف الجثث وحتى لو كان منهم أمريكان".

"فيه رئيس بنقول عليه مجنون بس مع كل تصريح بيهبد ويعلي في البورصة هو واللي حواليه بيكسبوا مليارات في المضاربة انسوا فكرة أن دي دول أو حكومات ضد بعض.. المواطن الإيراني والمواطن الأمريكي والمواطن العربي كلنا كلنا خسرانين".

وتابع: "إسقاط طيارة واحدة إف 15 من 15 ألف طلعة جوية ده ولا حاجة وأنا مش قصدي أكسر في مجاديف الناس إحنا شفنا غزو العراق والصحاف" والعلوج" وفي الأخر رسيت على أيه؟.. شفنا اللي حصل في غزة و لبنان ودلوقت في إيران.. أنا خائف من العشم المبالغ إننا نصحى يوم تلاقينا واخدين على قفانا للمرة المليون".

واختتم: "ربنا يستر علينا.. إحنا عايشين مع ناس همج ما عندهمش مانع يضربوا نووي وما حدش حيعملهم حاجة.. ويا رب أبقى غلطان".