مهرجان سيدني السينمائي يكشف عن عرض فيلم "الست" ضمن فعالياته هذا العام

كتب : مروان الطيب

08:07 م 02/04/2026 تعديل في 11:13 م

أعلنت إدارة مهرجان سيدني السينمائي الدولي، عن اختيار فيلم "الست" للمشاركة ضمن عروضه السينمائية في دورته الـ 73 هذا العام، والمقرر إقامتها في الفترة من 3-14 يونيو المقبل.

وكشفت إدارة المهرجان، عن عرض عدد من الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم، والتي شهدت تنوعا كبيرا سواء في القصة أو النجوم المشاركين، وسط منافسة شرسة على الأفضل بفعاليات المهرجان هذا العام، من بينها فيلم "الست" الذي شارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية.


كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

منى زكي تنتظر عرض فيلم "الجواهرجي" في موسم أفلام عيد الأضحى 2026

تنتظر النجمة منى زكي عرض فيلم "الجوهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي، والمقرر طرحه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تارا عماد، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

اقرأ أيضا:

سر صورة نجلاء فتحي في مكتب أحمد زكي.. حكاية مشروع زواج لم يكتمل

محمد رضوان يشارك جمهوره صورًا من خطوبة ابنته ريم بحضور نجوم الفن (صور)

