أعلنت إدارة مهرجان سيدني السينمائي الدولي، عن اختيار فيلم "الست" للمشاركة ضمن عروضه السينمائية في دورته الـ 73 هذا العام، والمقرر إقامتها في الفترة من 3-14 يونيو المقبل.

وكشفت إدارة المهرجان، عن عرض عدد من الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم، والتي شهدت تنوعا كبيرا سواء في القصة أو النجوم المشاركين، وسط منافسة شرسة على الأفضل بفعاليات المهرجان هذا العام، من بينها فيلم "الست" الذي شارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية.



كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

