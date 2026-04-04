إعلان

الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد.. وطهران ترد

كتب : محمد جعفر

11:27 م 04/04/2026

الارجنتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية طرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الحكومة الأرجنتينية والنظام الثيوقراطي الإيراني، وذلك في سياق تحالف الأرجنتين الوثيق مع إدارة ترامب.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كويرنو على منصة "إكس"، أن القائم بالأعمال الإيراني محسن سلطاني طهراني غادر البلاد "امتثالًا" لقرار صدر يوم الخميس يمنحه 48 ساعة لمغادرة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وكانت الأرجنتين قد صعدت التوتر مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ما يتيح للحكومة الأرجنتينية فرض عقوبات مالية على من يتعاملون تجاريًا مع هذا الفرع العسكري الإيراني ومصادرة أصولهم داخل البلاد.

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية على القرار بوصف تصرفات الأرجنتين بأنها "جريمة لا تغتفر"، معتبرة أن الخطوة تمت بتأثير من الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأرجنتينية الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الحرس الثوري الإيراني دونالد ترامب إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

