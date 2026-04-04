أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية طرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الحكومة الأرجنتينية والنظام الثيوقراطي الإيراني، وذلك في سياق تحالف الأرجنتين الوثيق مع إدارة ترامب.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كويرنو على منصة "إكس"، أن القائم بالأعمال الإيراني محسن سلطاني طهراني غادر البلاد "امتثالًا" لقرار صدر يوم الخميس يمنحه 48 ساعة لمغادرة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وكانت الأرجنتين قد صعدت التوتر مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ما يتيح للحكومة الأرجنتينية فرض عقوبات مالية على من يتعاملون تجاريًا مع هذا الفرع العسكري الإيراني ومصادرة أصولهم داخل البلاد.

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية على القرار بوصف تصرفات الأرجنتين بأنها "جريمة لا تغتفر"، معتبرة أن الخطوة تمت بتأثير من الولايات المتحدة.