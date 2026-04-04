يحافظ فيلم برشامة منذ طرحه في دور العرض السينمائي ببداية موسم عيد الفطر المبارك، على بقائه في المركز الأول محتلا صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر، ليتفوق على فيلم سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الأربعة أمس الجمعة 3 أبريل، إيرادات بلغت 7 ملايين و817 ألفا و717 جنيها، وزعت على النحو التالي..

فيلم برشامة

احتل فيلم برشامة المركز الأول، وحقق إيرادا بلغ 5 ملايين و350 ألفا و18 جنيها.

تدور أحداث الفيلم الكوميدي برشامة في إطار اجتماعي داخل لجنة امتحان. العمل بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

حصل على المركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه مليونا و62 ألفا و231 جنيها.

يشارك في بطولة فيلم إيجي بست: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وجاء في المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 949 ألفا و163 جنيها.

فيلم سفاح التجمع كتابة وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الرابع والأخير لفيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 456 ألفا و305 جنيهات.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

