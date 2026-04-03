تواصل الفنانة مي الغيطي الترويج لأحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم الرعب والإثارة "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم بشهر أبريل الجاري.

وأعادت مي الغيطي، نشر بوستر الفيلم عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكتبت على البوستر: "يعرض في مصر يوم 16 أبريل".

مي الغيطي تواصل المشاركة في أعمال عالمية

شاركت الفنانة مي الغيطي خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال العالمية منها التلفزيونية والسينمائية أبرزها مسلسل ديزني "Kizazi Moto" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم هوليوود.

أعمال تنتظر عرضها مي الغيطي قريبا

تشارك مي الغيطي بفيلم الكوميديا "Due Dating" ويشاركها البطولة كل من رولان ستيرلينج، جيد أش، أليكس كروكفورد، دانيلا سكوت تأليف جيد أش، إخراج دانيال باكيت.

تدور أحداث الفيلم حول كول الذي يواجه خطر فقدان وظيفته ما لم يُصلح نمط حياته المتهور ويتعلم الكتابة من منظور أنثوي. بعد أن علم بأمر شيري، وهي امرأة حامل تواعد رجلاً في شرق لندن، بدأ بمواعدتها، محاولاً كشف هوية والد الطفل، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد عرضه تجاريا.

آخر مشاركات مي الغيطي في الدراما المصرية

كانت آخر مشاركات مي الغيطي في الدراما المصرية بظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية خطأ يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من آية سماحة، رحمة أحمد فرج، أحمدالرافعي، أحمد عبدالوهاب، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

