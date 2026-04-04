إخلاء عقارين متصدعين بدمنهور وإرسال لجنة هندسية لمعاينتهما

كتب : أحمد نصرة

11:22 م 04/04/2026

العقارين محل المشكلة

وجّهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة عقارين متصدعين بشارع المشير المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالمنشآت.

فحص لتحديد أسباب التصدعات

وانتقلت اللجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع لجنة من كلية الهندسة، إلى موقع العقارين، حيث تبين أن أحدهما مكون من أرضي و8 أدوار، والآخر من أرضي و10 أدوار.

وبدأت أعمال المعاينة الميدانية والفحص الظاهري لتقييم الحالة الإنشائية بدقة، مع تحديد أسباب التصدعات ومدى تأثيرها على سلامة السكان والعقارات المجاورة.

وشملت الفحوص عوامل مثل المواد الإنشائية المستخدمة، حالة الصيانة، والتأثيرات البيئية المحتملة لإعداد تقرير شامل يحدد مستوى الخطورة.

إخلاء السكان كإجراء احترازي

شملت الإجراءات إخلاء العقارين من السكان دون المنقولات، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من الفحص والتأكد من سلامة المباني وصلاحيتها للسكن.

تقرير فني مرتقب لحسم مصير العقارين

تواصل اللجان أعمالها لإعداد تقرير فني مفصل يتضمن التوصيات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية حيال العقارين، مع تنفيذ التوصيات فور صدورها لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق