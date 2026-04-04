وجّهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة عقارين متصدعين بشارع المشير المتفرع من شارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالمنشآت.

فحص لتحديد أسباب التصدعات

وانتقلت اللجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع لجنة من كلية الهندسة، إلى موقع العقارين، حيث تبين أن أحدهما مكون من أرضي و8 أدوار، والآخر من أرضي و10 أدوار.

وبدأت أعمال المعاينة الميدانية والفحص الظاهري لتقييم الحالة الإنشائية بدقة، مع تحديد أسباب التصدعات ومدى تأثيرها على سلامة السكان والعقارات المجاورة.

وشملت الفحوص عوامل مثل المواد الإنشائية المستخدمة، حالة الصيانة، والتأثيرات البيئية المحتملة لإعداد تقرير شامل يحدد مستوى الخطورة.

إخلاء السكان كإجراء احترازي

شملت الإجراءات إخلاء العقارين من السكان دون المنقولات، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من الفحص والتأكد من سلامة المباني وصلاحيتها للسكن.

تقرير فني مرتقب لحسم مصير العقارين

تواصل اللجان أعمالها لإعداد تقرير فني مفصل يتضمن التوصيات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية حيال العقارين، مع تنفيذ التوصيات فور صدورها لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات.