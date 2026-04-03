احتفل الفنان أحمد مالك بفوزه بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره بفيلم "كولونيا"، وذلك ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

وصعد أحمد مالك على المسرح، وحرص على تحية المتواجدين، وسلمه الجائزة الفنان الكبير محمود حميدة، وقام أحمد مالك باحتضانه على المسرح.

كواليس فيلم كولونيا

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، حيث يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معًا تجاوز كافة خلافات الماضي والمضي قدمًا.

وشارك ببطولة الفيلم كل من كامل الباشا، مايان السيد، عابد عناني، دنيا اهر، تأليف محمد صيام وأحمد عامر، إخراج محمد صيام.

أحمد مالك يواصل حصد الجوائز بعد مهرجان الجونة السينمائي

فاز الفنان أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل" عن دوره بفيلم "كولونيا" لأول مرة في الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي التي أقيمت بشهر أكتوبر 2025، وأصبح أحمد مالك أول ممثل مصري يحصد هذه الجائزة منذ انطلاق المهرجان في عام 2017.

أحمد مالك يعرض له فيلم "إيجي بيست" في السينمات

يعرض للفنان أحمد مالك حاليا بالسينمات فيلم "إيجي بيست" ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم الشباب.

تدور أحداث الفيلم حول وقائع حقيقية، عن تأسيس موقع "إيجي بيست" الخاص بتحميل الأفلام والمسلسلات المقرصنة، إذ يقرر صديقان تحويل شغفهما بالشاشة الكبيرة إلى "تمرد رقمي"، ليقوما ببناء إمبراطورية قرصنة بدأت من الصفر وتجاوزت حدود التوقعات.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد عبده، حنان يوسف، أحمد حسنين، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبد المنعم.

