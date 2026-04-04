مينا مسعود وإميلي شاه في أجواء ربيعية وسط الطبيعة في اليابان

كتب : مروان الطيب

07:03 م 04/04/2026
    مينا مسعود يستمتع بوقته في اليابان
    مينا مسعود وإميلي شاه
    النجم العالمي مينا مسعود

كشف النجم المصري مينا مسعود عن أسباب وجوده في مدينة طوكيو باليابان رفقة زوجته الممثلة الأمريكية إميلي شاه.

ونشر مينا صور من كواليس رحلته عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية مع زوجته إميلي شاه وسط الطبيعة الخلابة في طوكيو.

مينا مسعود يحتفل بنجاح فيلم "في عز الضهر" على نتفليكس

احتفل مينا مسعود مؤخرا بنجاح فيلم "في عز الضهر" الذي بدأ عرضه مؤخرا على شبكة "نتفليكس".

نشر مينا مسعود بوستر الفيلم عبر صفحته على فيسبوك وكتب: "شكرا مصر، فيلمي المصري الأول على نتفليكس احتل المركز الأول على مستوى العالم، ولكن هذه المرة الأمر مختلف، قمت بتصوير فيلم في عز الضهر مع أبطال وفريق عمل من المصريين، وتحدثت في الفيلم بلغتي الأم، لأراه الآن ضمن التوب 10 في البلد التي ولدت فيها، والأمر يعني لي الكثير، ده فيلمي الأول في مصر ولن يكون الأخير".

مينا مسعود ينتظر عرض فيلمه الجديد "Daniel"

يواصل مينا مسعود تصوير فيلمه الجديد "Daniel" والمقرر عرضه بالسينمات لاحقا هذا العام.

تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي خلال فترة السبي اليهودي إلى بابل، واجه دانيال وأصدقاؤه محنًا جمة مع غزو جيوش بابل للقدس. وفي عهد الملك نبوخذ نصر، نالوا حظوة ملكية، لكنهم اكتسبوا أعداءً واختُبر إيمانهم في أتون النار.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

كما يشارك مينا مسعود ببطولة فيلم التشويق "The American Spring" ويتعاون خلاله مع النجمة العالمية كريستينا هيندريكس.

تدور أحداث الفيلم حول تعثر حملة حاكم الولاية الرئاسية حتى يقوم صديقه، وهو عالم سياسي مثير للجدل، بتسليط الضوء على برنامجهما الراديكالي، مما يثير جدلاً وطنياً ويطلق العنان لفوضى سياسية، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بعباءة سوداء وحجاب.. يارا السكري تنشر فيديو من أمام الكعبة

إنجي علاء تتصدر التريند لهذا السبب.. القصة الكاملة

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
مصادر: اتجاه لزيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة.. و"العاجلة" مجانًا
أخبار مصر

مصادر: اتجاه لزيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة.. و"العاجلة" مجانًا

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق