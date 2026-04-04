كشف النجم المصري مينا مسعود عن أسباب وجوده في مدينة طوكيو باليابان رفقة زوجته الممثلة الأمريكية إميلي شاه.

ونشر مينا صور من كواليس رحلته عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية مع زوجته إميلي شاه وسط الطبيعة الخلابة في طوكيو.

مينا مسعود يحتفل بنجاح فيلم "في عز الضهر" على نتفليكس

احتفل مينا مسعود مؤخرا بنجاح فيلم "في عز الضهر" الذي بدأ عرضه مؤخرا على شبكة "نتفليكس".

نشر مينا مسعود بوستر الفيلم عبر صفحته على فيسبوك وكتب: "شكرا مصر، فيلمي المصري الأول على نتفليكس احتل المركز الأول على مستوى العالم، ولكن هذه المرة الأمر مختلف، قمت بتصوير فيلم في عز الضهر مع أبطال وفريق عمل من المصريين، وتحدثت في الفيلم بلغتي الأم، لأراه الآن ضمن التوب 10 في البلد التي ولدت فيها، والأمر يعني لي الكثير، ده فيلمي الأول في مصر ولن يكون الأخير".

مينا مسعود ينتظر عرض فيلمه الجديد "Daniel"

يواصل مينا مسعود تصوير فيلمه الجديد "Daniel" والمقرر عرضه بالسينمات لاحقا هذا العام.

تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي خلال فترة السبي اليهودي إلى بابل، واجه دانيال وأصدقاؤه محنًا جمة مع غزو جيوش بابل للقدس. وفي عهد الملك نبوخذ نصر، نالوا حظوة ملكية، لكنهم اكتسبوا أعداءً واختُبر إيمانهم في أتون النار.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

كما يشارك مينا مسعود ببطولة فيلم التشويق "The American Spring" ويتعاون خلاله مع النجمة العالمية كريستينا هيندريكس.

تدور أحداث الفيلم حول تعثر حملة حاكم الولاية الرئاسية حتى يقوم صديقه، وهو عالم سياسي مثير للجدل، بتسليط الضوء على برنامجهما الراديكالي، مما يثير جدلاً وطنياً ويطلق العنان لفوضى سياسية، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بعباءة سوداء وحجاب.. يارا السكري تنشر فيديو من أمام الكعبة

إنجي علاء تتصدر التريند لهذا السبب.. القصة الكاملة