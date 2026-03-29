تصوير - إسلام فاروق:

انطلقت منذ قليل، مساء اليوم الأحد، الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في حفل افتتاح يقام داخل معبد الأقصر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وصول نجوم الفن مهرجان الأقصر

وبدأت مراسم الاستقبال على ضفاف نهر النيل، حيث يستقل الضيوف مراكب نيلية في مشهد احتفالي مميز، قبل التوجه إلى موقع الحفل، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر، إلى جانب الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.

وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانين خالد الصاوي وبسمة ومحمود حميدة وأحمد فتحي، والمخرج شادي علي، وغيرهم.

ومن المقرر تكريم عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان خالد الصاوي، الفنانة ريهام عبد الغفور، والمخرج محمد أمين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية.

معلومات عن مهرجان الأقصر للسينما

يشارك في المهرجان عدد من أبرز صناع السينما الأفريقية، من بينهم داني كوياتي ونتشافيني وجمال سويسي، بينما يتولى الإخراج المسرحي للحفل هيثم الخميسي، والإخراج التلفزيوني داليا سالم.

ويُعد المهرجان منصة فنية وثقافية بارزة تهدف إلى دعم السينما الأفريقية، وتعزيز جسور التواصل الثقافي بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، إلى جانب تكريم رموز الفن الذين كان لهم دور مؤثر في إثراء المشهد السينمائي.

