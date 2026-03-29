بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتب : معتز عباس

08:15 م 29/03/2026 تعديل في 08:29 م
    احمد فتحي يصل مهرجان الاقصر
    بسمة تصل مهرجان الاقصر
    الفنان سيد فؤاد في مهرجان الاقصر (2)
    خالد الصاوي بالجلباب الصعيدي في مهرجان الاقصر
    خالد الصاوي في مهرجان الاقصر
    الفنان سيد فؤاد في مهرجان الاقصر (1)
    صور تذكارية لنجوم الفن والسينما على الريد كاربت (2)
    نجوم الفن والسينما في مهرجان الاقصر (2)
    نجوم الفن والسينما في مهرجان الاقصر (3)
    نجوم الفن والسينما في مهرجان الاقصر (1)
    صور تذكارية لنجوم الفن والسينما على الريد كاربت (1)

تصوير - إسلام فاروق:

انطلقت منذ قليل، مساء اليوم الأحد، الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في حفل افتتاح يقام داخل معبد الأقصر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وصول نجوم الفن مهرجان الأقصر

وبدأت مراسم الاستقبال على ضفاف نهر النيل، حيث يستقل الضيوف مراكب نيلية في مشهد احتفالي مميز، قبل التوجه إلى موقع الحفل، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر، إلى جانب الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.
وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانين خالد الصاوي وبسمة ومحمود حميدة وأحمد فتحي، والمخرج شادي علي، وغيرهم.
ومن المقرر تكريم عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان خالد الصاوي، الفنانة ريهام عبد الغفور، والمخرج محمد أمين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية.

معلومات عن مهرجان الأقصر للسينما

يشارك في المهرجان عدد من أبرز صناع السينما الأفريقية، من بينهم داني كوياتي ونتشافيني وجمال سويسي، بينما يتولى الإخراج المسرحي للحفل هيثم الخميسي، والإخراج التلفزيوني داليا سالم.
ويُعد المهرجان منصة فنية وثقافية بارزة تهدف إلى دعم السينما الأفريقية، وتعزيز جسور التواصل الثقافي بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، إلى جانب تكريم رموز الفن الذين كان لهم دور مؤثر في إثراء المشهد السينمائي.

اقرأ أيضا..
ياسر قنطوش لـ"مصراوي": انتهاء أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل

بعد تصدرها "التريند".. ماذا قالت ابنة حسن أبو السعود عن "هم تيكا تيكا هم"؟

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية معبد الأقصر نجوم الفن

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
أخبار المحافظات

اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
رحلة الإرهابي علي عبدالونيس من زاوية البقلي إلى استهداف الطائرة الرئاسية
حوادث وقضايا

رحلة الإرهابي علي عبدالونيس من زاوية البقلي إلى استهداف الطائرة الرئاسية
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
شئون عربية و دولية

رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
4 أبراج تشهد تحولات إيجابية وأحداث مهمة خلال الأيام القادمة
علاقات

4 أبراج تشهد تحولات إيجابية وأحداث مهمة خلال الأيام القادمة

