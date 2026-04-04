قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربة الضخمة في طهران أدت إلى إنهاء حياة العديد من القادة العسكريين الإيرانيين.

وأضاف ترامب، أن القادة المستهدفون في الضربة على طهران أداروا المؤسسة العسكرية الإيرانية بأسلوب سيئ وغير حكيم.

كان علي صفري، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن عددًا من الدول تنسق مع طهران من أجل المرور عبر مضيق هرمز.

وأضاف "صفري"، أن بلاده تنظر إلى جميع المقترحات الأمريكية بشكل متشائم، مؤكداً أن إيران تسعى إلى وقف الحرب بشكل شامل وليس مؤقتًا، بحسب الجزيرة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التواصل يتم عبر نقل الرسائل من خلال قنوات مختلفة.