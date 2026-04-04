تناول بعض الأطعمة في وقت متأخر من الليل يؤثر سلبا على صحتك، خاصة على الكليتين، مع قلة نشاط الجسم أثناء الليل، لا تتمكن الكلى من أداء وظائفها بكفاءة كما يجب، ما يؤدي إلى تراكم السموم والإجهاد على المدى الطويل.

لماذا لا يجب تناول بعض الأطعمة قبل النوم؟

في هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول اللحوم المصنعة، والوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالصوديوم قبل النوم مباشرة، يُشكل عبئا كبيرا على الكلى.

وأشار لـ"مصراوي" إلى أن الجسم في هذا التوقيت يكون أقل نشاطا، كما تنخفض كفاءة عمليات التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى تراكم الفضلات داخل الجسم، ويُجبر الكلى على العمل بشكل أكبر لتنقيتها.

كيف يؤثر العشاء المتأخر على وظائف الكلى؟

تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل لا يؤثر فقط على الهضم، بل يشمل تأثيره إلى توازن السوائل والأملاح داخل الجسم، هذا بدروه يسهم في ارتفاع ضغط الدم، والذي يعد من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بأمراض الكلى المزمنة، خاصة مع تكرار هذه العادة بشكل يومي.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

تزداد خطورة هذه العادة لدى بعض الفئات، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، حيث يؤدي الاستمرار في تناول وجبات ثقيلة ليلا إلى تدهور تدريجي في كفاءة الكلى.

كيف تحمي كليتيك من هذه المخاطر؟

لتقليل التأثيرات السلبية على الكلى، ينصح الطبيب باتباع مجموعة من العادات الصحية، أبرزها:

تجنب تناول الأطعمة المالحة أو الثقيلة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

استبدال العشاء المتأخر بوجبة خفيفة منخفضة الصوديوم.

الحرص على شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

تقليل استهلاك اللحوم المصنعة.

