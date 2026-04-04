أدلى المتهم ريان و. "20 عامًا" باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حول إنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة داخل شقتهم بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.

وأكد المتهم أن دافع الجريمة كان "الخلاص" من الفقر والمرض بناءً على توجيهات والدته، موضحًا انصياعه لها بقوله: "هي شخصيتها قوية ومحدش مننا كان يقدر يقولها لا.. كانت بتقولي لو قولتلك ترمي نفسك في النار ترمي نفسك في النار.. ومكنتش بقول غير حاضر طول حياتي".

"الموت هو الحل".. كواليس مكالمة الطلاق وبداية الجريمة

أفاد المتهم أن نقطة التحول بدأت يوم الإثنين 16 مارس 2026، عقب مكالمة هاتفية من والدته أخبرتهم خلالها أن والدهم المقيم بالسعودية طلقها وتوقف عن الإنفاق عليهم.

وأضاف المتهم أن والدته أقنعتهم بأن الموت "راحة من الدنيا"، وبدأت بجرح أيدي أشقائه باستخدام أمواس حلاقة كانت مخبأة داخل علبة تبغ، ما أدى لوفاة شقيقته "ملك" (10 سنوات) فجر الثلاثاء، وهي أول الضحايا.

"أمواس ووسائد".. التسلسل الزمني لوفاة الأشقاء

أوضح المتهم للنيابة أن عمليات القتل توالت داخل غرف الشقة الثلاث؛ حيث عاون شقيقه المتوفى "يوسف" في خنق "ياسين" (8 سنوات) بالوسادة أثناء جلوسه فوق قدميه، ثم خنق "رهف" (11 سنة) بذات الطريقة فوق سرير والدتها.

واعترف المتهم بأنه خنق شقيقه "يوسف" (16 عامًا) أثناء نومه، ثم خنق شقيقه "يحيى" (14 عامًا) باستخدام "إيشارب أخضر" بعد أن فشل في قتله بالوسادة أول مرة ومقاومة الأخير له.

ليلة الجريمة وآخر وصايا الأم

ذكر المتهم أن والدته "إنجي" طلبت منه خنقها قائلة: "موتني بقى وريحني يلا".

وأشار المتهم إلى أنه ربط يديها وقدميها بالإيشاربات وخنقها بالإيشارب الأخضر حتى فارقت الحياة الساعة 2:30 صباح الأربعاء، موضحًا أن والدته أقنعته بأن ما يفعله "رحمة"، قائلة: "النهاردة ليلة القدر وإن شاء الله كلنا هندخل الجنة".

"يومان مع الجثامين".. محاولة انتحار فاشلة وضبط المتهم

كشفت التحقيقات أن المتهم عاش مع الجثث يومين، حيث قام بتنظيف الدماء وأخذ مسكنات للألم بعد جرح رقبته بالموس في محاولة انتحار فاشلة.

انتهت الواقعة مساء الجمعة عندما صعد المتهم إلى سطح العقار بالطابق الثالث عشر للقفز تنفيذًا لوصية والدته، إلا أن تدخل الجيران وقوات الأمن حال دون ذلك، وتم ضبطه واقتياده لقسم شرطة كرموز وبحوزته مفتاح الشقة.

