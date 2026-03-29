انضمت الفنانة مي القاضي، رسميا لفريق عمل وأبطال فيلم "طه الغريب"، إذ نشرت صورة لها من كواليس التصوير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بدء مشاركتها في العمل.

مي القاضي تشارك حسن الرداد بطولة "طه الغريب"

ويجسد الفنان حسن الرداد شخصية "طه" بطل الرواية المأخوذ عنها العمل للكاتب محمد صادق، وهو عملا دراميا يحمل طابعا إنسانيا ونفسيا عميقا.

فيلم "طه الغريب" إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي

فيلم "طه الغريب"من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، ويُعد من الأعمال السينمائية المنتظرة، خاصة مع طبيعة قصته المقتبسة عن رواية ناجحة ذات قاعدة جماهيرية كبيرة.