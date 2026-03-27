شارك الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" جمهوره ومتابعيه صورة من كواليس فيلم "محمود التاني"، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

ظهر كزبرة وهو محمول على الأعناق من قبل الفنان أحمد غزي وكتب كزبرة على الصورة: "بسم الله توكلنا على الله، فيلم محمود التاني، انتاج: ا/ طارق الجنايني، تأليف: ا/ إياد صالح، إخراج: أ/ عبد العزيز النجار".

كما نشرت شركة "tvisioneg" الشركة المنتجة للفيلم صور من كواليس التصوير عبر صفحتها على انستجرام، ظهر خلالها نجوم وفريق عمل الفيلم وهم يحتفلون ببداية التصوير منهم المنتج طارق الجنايني وكتبت الصفحة على الصور: "أول يوم تصوير فيلم محمود التاني".

أحمد غزي يشارك بمسلسل "رأس الأفعى" في رمضان 2026

شارك الفنان أحمد غزي في مسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول محاولات جماعة الإخوان الإرهابية زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد من خلال تنفيذ العديد من المخططات وسط ملاحقة قوات الأمن الوطني.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أمير كرارة، كارولين عزمي، أحمد غزي، شريف منير، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان، إخراج محمد بكير.

كزبرة يشارك بمسلسل "بيبو" رمضان 2026

خاص مطرب المهرجانات كزبرة أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بيبو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى بيبو تنقلب حياته رأساً على عقب حين يكتشف فجأة انتمائه لإحدى عائلات الصعيد العريقة، ليخوض رحلة حافلة بالمفارقات الكوميدية أثناء محاولته التأقلم مع عالمين متناقضين تماماً.

وشارك ببطولة المسلسل كل من إسلام إبراهيم، وليد فواز، سيد رجب، هالة صدقي، تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق.

