بات هادي رياض مدافع النادي الأهلي جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الفريق، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

تفاصيل إصابة هادي رياض

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هادي رياض كان يعاني من شد عضلي خفيف في العضلة الخلفية، وتم استبعاده من المباراة الودية التي لعبها الفريق ضد شبابه بناء على تعليمات الجهاز الطبي".

وأضاف: "اللاعب قام بتنفيذ برنامج علاجي للتعافي من الإصابة التي لحقت به، حتى تمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية، ليصبح جاهز للمشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام نظيره فريق الترجي التونسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

