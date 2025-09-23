إيرادات الأحد.. "درويش" الأول و"ماما وبابا" في المركز الرابع

كشف المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، عن مفاجأة جديدة تخص مشهد مؤثر للفنانة السودانية إسلام مبارك، قامت بتقديمه في فيلم "ضي".

ونشر مخرج الفيلم كريم الشناوي، مقطع فيديو للمشهد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "ساعات أداء الممثلين بيكسر أي تخيل ممكن مخرج يتخيله، ده مشهد للعظيمة إسلام مبارك “أم ضي”، الشوط عبارة عن زينب وهي بتشوف ابنها اللي شايفاه حالم وطموح، وخايفة عليه من لحظة اصطدام أحلامه بالواقع، بس المفاجأة إن الواقع بيبقى عكس توقعاتها، وبتلاقيه بيقابل مثله الأعلى وبيحقق حلمه".

وتابع: "للأسف مقدرتش أحط الشوط ده بالطول بتاعه جوه الفيلم، بس كمان مقدرش أسيبه يبقى شوط في الأرشيف، أداء بالشكل ده يستاهل يتشاف. أتمنى تستمتعوا بالأداء الاستثنائي للعظيمة إسلام مبارك".

وعلق المخرج السوداني أمجد عبد العلاء، عبر صفحته في موقع فسبوك، وكتب: "الشوط اللي كل الناس في البوستات وفيديوهات الريڤيو بتتكلم عن أداء إسلام فيه، كريم الشناوي نشر الTake كامل، هضيف على كلامه إن ده أول شوت إسلام تصوره وكانت جاية من الحرب وفي المعبر أخروها عشان ابنها محمد كمل ١٨ سنة وما ينفعش يدخل، سابته في حلفا مع أسرة صديقة ودخلت بالولدين الصغيرين تلحق التصوير، فقادر أتخيل إحساسها المزدوج كأم بين بدر ومحمد".

ونالت الفنانة إسلام مبارك جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ضي"، من مهرجانات بغداد السينمائي، وبورسعيد السينمائي.

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، والممثلة السودانية إسلام مبارك،وأسيل عمران، وحنين سعيد ، و محمد شاهين وصبري فواز، ومحمد ممدوح، و الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، وضيف شرف الفيلم الكينج محمد منير، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

منشور كريم الشناوي

تعلق أمجد أبو العلاء