إعلان

توافد نجوم الفن.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب : معتز عباس

09:47 م 28/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    كريم العمري على ريد كاربت فيلم القط_17
  • عرض 25 صورة
    مريم الخشت_25
  • عرض 25 صورة
    مريم الخشت في عرض فيلم ان غاب القط (1)_23
  • عرض 25 صورة
    مريم الخشت تلتقط صورا تذكارية في عرض فيلم ان غاب القط_22
  • عرض 25 صورة
    لقطات وصور لصناع فيلم ان غاب القط على الريد كاربت (2)_20
  • عرض 25 صورة
    لقطات وصور لصناع فيلم ان غاب القط على الريد كاربت (1)_19
  • عرض 25 صورة
    كريم العمري في العرض الخاص لفيلم ان غاب القط_18
  • عرض 25 صورة
    حضور فيلم ان غاب القط (3)_16
  • عرض 25 صورة
    مريم الخشت في عرض فيلم ان غاب القط (2)_24
  • عرض 25 صورة
    ايمن وتار يصل عرض فيلم ان غاب القط_14
  • عرض 25 صورة
    ايمن وتار في عرض فيلم ان غاب القط_13
  • عرض 25 صورة
    اسلام جمال على ريد كاربت فيلم ان غاب القط_11
  • عرض 25 صورة
    بطلة فيلم ان غاب القط مريم الخشت_15
  • عرض 25 صورة
    اسلام جمال في العرض الخاص لفيلم ان غاب القط_12
  • عرض 25 صورة
    اسرا ياسين وزوجته وأحد ابطال العمل_10
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين في العرض الخاص لفيلم ان غاب القط_8
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين على الريد كاربت_7
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين وزوجته يلتقطان الصور في عرض فيلم ان غاب القط (2)_6
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين وزوجته يلتقطان الصور في عرض فيلم ان غاب القط (1)_5
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط (2)_4
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط (1)_3
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم ان غاب القط (2)_1
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم ان غاب القط (3)_2
  • عرض 25 صورة
    اسر ياسين في عرض فيلم ان غاب القط_9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"، في إحدى السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

وشهدت السجادة الحمراء توافد نجوم الفن، أبرزهم الفنان آسر ياسين وزوجته والفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت وغيرهم.

حرص النجم آسر ياسين على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء رفقة زوجته، وتبادل التحية مع الحاضرين.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

اقرأ أيضا..

إيرادات السبت.. "طلقني" الأول و"السلم والثعبان 2" في المركز الرابع

يوسف زيدان يكشف رأيه في "الملحد".. ماذا قال؟

العرض الخاص لفيلم إن غاب القط إن غاب القط أسماء جلال آسر ياسين نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة