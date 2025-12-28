توافد نجوم الفن.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم إن غاب القط

كتب - معتز عباس

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"، في إحدى السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

وشهدت السجادة الحمراء توافد نجوم الفن، أبرزهم الفنان آسر ياسين وزوجته والفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت وغيرهم.

حرص النجم آسر ياسين على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء رفقة زوجته، وتبادل التحية مع الحاضرين.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

